Kodisang assina a título definitivo pelo Moreirense no final da época... "salvo qualquer contratempo"

O empresário do extremo Kobamelo Kodisang revelou que o sul-africano deverá tornar-se jogador do Moreirense, a título definitivo, a partir da próxima temporada.Numa entrevista concedida ao site sabcsport.com, da África do Sul, Mike Makaab confirmou as negociações entre o clube de Moreira de Cónegos e o Sp. Braga. E, desta vez, acrescentou novos dados. "O Moreirense tem uma opção para garantir a transferência em definitivo e estamos muito confiantes de que, salvo qualquer contratempo, será esse o caso no final da temporada", disse o agente.Mike Makaab admitiu o interesse de clubes da África do Sul na contratação de Kobamelo Kodisang, que no verão de 2022 esteve nos planos do Kaizer Chiefs, mas ressalvou a ideia de que o futuro do jogador "passa pela Europa". "Ele tem todas as possibilidade de jogar na Liga na próxima temporada", acrescentou.Kodisang, recorde-se, foi cedido ao Moreirense em agosto deste ano, depois de ter abortado o acordo de empréstimo estabelecido entre o Sp. Braga e o Chaves. De acordo com as informações reveladas na altura, o clube de Moreira de Cónegos ficou com uma opção de compra do passe do extremo.