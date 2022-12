Kodisang desfalca Moreirense por dois meses

Kobamelo Kodisang vai desfalcar as opções de Paulo Alves nas próximas semanas. O extremo sofreu uma lesão no joelho direito e está sob a alçada do departamento médico do clube de Moreira de Cónegos.Kodisang lesionou-se no decorrer de um treino, na Vila Desportiva. Apesar de não estar prevista qualquer intervenção cirúrgica, o extremo deve enfrentar uma paragem que pode chegar às oito semanas, ou seja, até ao final de janeiro de 2023. Isto significa que vai falhar o jogo com o Benfica, da 3.ª jornada da Fase 1 da Allianz Cup marcado para o dia 17, mas também as próximas partidas do campeonato, concretamente frente ao Estrela da Amadora (31 de dezembro), Leixões, Mafra, Sp. Covilhã e Vilafranquense, todos em janeiro.O jogador cedido pelo Sp. Braga é uma das figuras da campanha do Moreirense, com oito golos e uma assistência em 18 jogos. É o terceiro melhor marcador da Liga Portugal 2, com seis golos.