Kodisang eleito o melhor jogador da Liga SABSEG no mês de março

Kodisang foi eleito o Melhor Jogador da Liga Portugal SABSEG no mês de março, na votação promovida pelo Sindicato dos Jogadores. O avançado do Moreirense é o primeiro jogador a repetir a distinção, depois de já ter vencido a votação referente aos meses de agosto e setembro.

Titular nos três jogos que o Moreirense realizou no mês de março, o sul-africano teve um papel decisivo ao apontar dois golos nas vitórias diante do Trofense (1-0) e Penafiel (3-1), somando ainda uma assistência no triunfo (2-0) na casa do Nacional.

De acordo com os dados revelados pelo Sindicato dos Jogadores, Kobamelo Kodisang somou 16,48% dos votos. O pódio dos melhores de março fica completo pelo guarda-redes Bruno Brígido (Estrela da Amadora), com 13,31%, e pelo médio Luís Esteves (Nacional), que conquistou 12,38% das preferências.