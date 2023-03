Kodisang entre os 35 pré-convocados para dois próxima jogos da África do Sul

O avançado Kobamelo Kodisang integra a lista de 35 jogadores pré-convocados por Hugo Broos para os próximos jogos da seleção da África do Sul. O extremo do Moreirense faz parte de um grupo que será reduzido a 23 jogadores na próxima semana.A concentração da Seleção da África do Sul para os jogos com a Libéria, marcados para os dias 24 e 28, terá lugar no dia 19. Trata-se de duas partidas decisivas para as aspirações dos sul-africanos para a CAN.