Kodisang oficializado no Moreirense

O extremo Kobamelo Kodisang é o novo reforço do Moreirense para o sector ofensivo. O jovem avançado, natural da África do Sul, foi cedido por uma época pelo Sp. Braga. De acordo com a SAD do clube de Moreira de Cónego, foi fixada uma opção de compra, que segundo apurou, está fixada nos dois milhões de euros.Kodisang esteve em vias de ser reforço do Chaves, da 1ª Liga, tendo mesmo viajado para Trás-os-Montes para assinar pela equipa comandada por Vítor Campelos. Depois de abortado o negócio com os flavienses, o Sp. Braga aceitou agora ceder o extremo ao Moreirense.