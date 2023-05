Kodisang pré-convocado para a seleção da África do Sul

O avançado Kodisang integra a lista de pré-convocados da seleção da África do Sul para o embate com Marrocos, a contar para a qualificação para a próxima edição da Taça Africana das Nações.O jogador do Moreirense faz parte de uma extensa lista, com 34 nomes, que será reduzida a 23 no final do mês.Na temporada que está a chegar ao fim, Kodisang apontou 11 golos e fez três assistências, cotando-se como um dos mais influentes na caminhada do Moreirense rumo ao título e à subida à Liga.O jogo entre África do Sul e Marrocos terá lugar a 11 de junho.