Lawrence Ofori é reforço do Moreirense

O médio Lawrence Ofori é o novo reforço do Moreirense para a temporada 2022/2023. O ganês chega a Moreira de Cónegos por empréstimo do Famalicão, válido por uma época.Ofori pertence aos quadros do Famalicão, mas não entrava nos planos do clube para a nova temporada. Vários clubes negociaram a cedência do jogador com os famalicenses, mas o Moreirense acabou por garantir o acordo que viabilizou a transferência. O médio vai colmatar uma vaga há muito identificada pela equipa técnica liderada por Paulo Alves, que já havia notado a necessidade de assegurar mais uma solução para o meio-campo.Lawrence Ofori chegou a Portugal em 2016 para atuar nos sub-19 do Leixões. Deu o salto para o plantel principal na época seguinte e foi cedido ao Feirense na temporada 2018/2019, naquela que foi a sua primeira experiência na Liga. O médio ingressou no Famalicão na temporada 2019/2020, mas nunca se afirmou na equipa principal, somando cedências ao Arouca, onde teve um papel importante na subida à Liga na época 200/2021, e ao Ashdod, de Israel, na segunda metade da temporada passada.