O médio Lawrence Ofori está recuperado da lesão que o afastou dos jogos da Taça da Liga frente ao Penafiel e Estrela da Amadora. O jogador ganês, de 24 anos, foi reintegrado em pleno nos treinos do Moreirense no regresso aos trabalhos após as mini férias concedidas por Paulo Alves.Lawrence Ofori lesionou-se no decorrer do jogo com o Tondela, disputado a 14 de Novembro, e desde então esteve sob a alçada do departamento médico. A entorse no tornozelo do perna esquerda acabou por revelar-se uma lesão simples de ultrapassar, pelo que Ofori já treina sem condicionalismos.Por seu turno, Madson Monteiro está entregue ao departamento médico do Moreirense. O extremo saiu lesionado do encontro com o Estrela da Amadora, disputado no passado domingo, com queixas musculares num adutor pelo que estará limitado a trabalho no ginásio nas próximas semanas.