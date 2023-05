Lawrence Ofori foi eleito o Médio do Mês de abril da Liga SABSEG.Peça fulcral na campanha do Moreirense, que já garantiu a subida e o título de campeão, o ganês recolheu 19,84% dos votos dos treinadores principais da competição.No mês de abril, Lawrence Ofori, que evoluiu em Moreira de Cónegos por empréstimo do Famalicão, foi totalista nos cinco encontros disputados pela equipa comandada por Palo Alves, tendo mesmo marcado dois golos.Leonardo (CD Mafra), com 14,29% dos votos, enquanto Arcanjo (CD Tondela) e Vitó (Estrela Amadora) completam o pódio com 7,14% dos votos.