Lucas Freitas a caminho do Moreirense

O Moreirense está perto de assegurar a chegada de mais um reforço para o eixo defensivo, com a contratação do central Lucas Freitas por empréstimo do Palmeiras, num negócio que deve contemplar opção de compra. A informação começou a ser veiculada no Brasil e foi entretanto confirmada porFormado no Flamengo, o brasileiro, de 21 anos, vai ter a segunda experiência na Europa, depois de já ter representado o Valladolid entre 2019 e 2021, atuando sobretudo na equipa B dos espanhóis. Pelo Palmeiras, fez apenas três jogos pela equipa principal no ano passado e em 2022 leva sete partidas nos sub-20 da formação de São Paulo.Com a chegada de Lucas Freitas, o setor defensivo dos cónegos deve ficar fechado a mais entradas, juntando-se o brasileiro a Hugo Gomes, Luís Rocha e Rafael Santos nas opções à disposição de Paulo Alves para o eixo da defesa.