Lucas Freitas oficializado no Moreirense

O Moreirense anunciou a contratação de Lucas Freitas, central brasileiro de 21 anos oriundo da formação do Flamengo e que nas duas últimas épocas fez parte dos quadros do Palmeiras.

Lucas Freitas, que também já teve a oportunidade de representar os espanhóis do Valladolid na sua primeira experiência no futebol europeu, vai representar a formação de Moreira de Cónegos a título de empréstimo do Palmeiras, com o emblema luso a salvaguardar uma opção de compra.