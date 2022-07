Luís Rocha: «Temos de ser candidatos a ganhar jogo a jogo»

Luís Rocha chegou a Moreira de Cónegos proveniente do Chaves determinado a fazer uma boa época e a ajudar o Moreirense a voltar ao primeiro escalão do futebol nacional."O Moreirense é um clube habituado a estar no primeira patamar do futebol português e quando surgiu esta oportunidade nem sequer hesitei. É um clube com muita história, com uma massa adepta apaixonada. Tive de aceitar a proposta logo de imediato.""É uma Liga muito competitiva. Primeiro, temos de criar um grupo muito forte, muito coeso, com uma grande ligação entre todos. Depois, temos de olhar jogo a jogo. Não adianta estar a assumir que somos candidatos a seja o que for, temos de ser candidatos a ganhar jogo a jogo. Temos de criar um bom grupo, sermos profissionais parar atingir o sucesso.""Como qualquer jogador, obviamente quero jogar. O mais importante é integrar-me o mais rapidamente possível. Subir mais uma vez é o meu desejo. Mas, quero integrar-me o mais rapidamente possível na filosofia do clube."