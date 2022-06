Madson certo no Moreirense

Madson, extremo brasileiro, vai ser reforço do Moreirense, sabe. As negociações para o ingresso do jogador chegaram a bom porto nas últimas horas, sendo que em cima da mesa estará um contrato válido por quatro temporadas.Contratualmente ligado ao Corinthians, Madson passou a última temporada no E. Amadora, por empréstimo do clube brasileiro. Nos tricolores, o extremo fez 29 jogos, apontando quatro golos e somando cinco assistências.