Madson já está às ordens de Paulo Alves

O extremo Madson estreou-se, esta terça-feira, no estágio do Moreirense, depois do clube ter oficializado a sua contratação na noite de segunda-feira.O avançado brasileiro juntou-se ao grupo de Paulo Alves, aumentando o lote de soluções para o ataque. Com a chegada do ex-jogador do Corinthians, que na época passada esteve cedido ao Estrela da Amadora, o treinador dos cónegos passa a contar com quatro soluções para as alas, uma vez que já tinha à disposição Yan Matheus, Galego e Walterson.Contudo, não está descartada a possibilidade do Moreirense voltar a reforçar-se para as alas. Um cenário que será concretizado, uma vez que há jogadores referenciados, se surgirem saídas. Yan Matheus continua a ter mercado em Portugal, mas não só.