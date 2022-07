Madson prestes a ser oficializado no Moreirense

O extremo Madson deve ser oficializado como reforço do Moreirense nas próximas horas.O avançado, que na época passada jogou pelo Estrela da Amadora, já se encontra em Portugal. O seu agente, Vinicius Andrade, já partilhou publicações nas redes sociais em que indica que se encontra no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas.Madson desvinculou-se do Corinthians e vai assinar um contrato válido por quatro anos. O clube brasileiro fica com 50 por cento dos direitos do defesa-central.