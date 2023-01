Mateus Pasinato despediu-se dos companheiros de equipa do Moreirense

Mateus Pasinato despediu-se dos seus antigos colegas de equipa do Moreirense na manhã deste sábado, depois de ter acertado os termos da rescisão de contrato.O guarda-redes esteve no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para recolher os últimos pertences, concluindo assim a etapa de três anos e meio no clube de Moreira de Cónegos.Mateus Pasinato, recorde-se, já tinha chegado a um acordo com o América Mineiro para reforçar o clube brasileiro a partir de julho deste ano, ou seja, após o término do vínculo com o Moreirense. No entanto, procurou, desde a primeira hora, sensibilizar os cónegos a libertá-lo do compromisso para regressar ao Brasil no imediato, a tempo de ainda disputar o campeonato estadual de Minas Gerais.Concluído o processo de rescisão do contrato de Mateus Pasinato, o Moreirense vai apresentar, no início da próxima semana, o guarda-redes Ricardo Silva. O ex-guarda-redes do Santa Clara e FC Porto B já tem acertado o contrato válido até ao final da época.