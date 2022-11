Mateus Pasinato ganha protagonismo nas Taças

Mateus Pasinato perdeu o estatuto de titular na baliza do Moreirense ainda na temporada passada, mas na época em curso tem aproveitado os jogos das taças para reaparecer no onze. Dono da baliza nas duas primeiras épocas que viveu em Moreira de Cónegos, perdeu esse estatuto para Kewin Silva durante a campanha que terminou com a descida à 2.ª Liga.No arranque da época em curso, depois de falhada a transferência para o estrangeiro, Mateus Pasinato foi novamente relegado para o banco nos jogos do campeonato, mas Paulo Alves tem-lhe dado a oportunidade de competir nas taças.Depois de ter defendido a baliza dos cónegos nos jogos com Juventude Lajense, Vilafranquense e Sp. Braga, da Taça de Portugal, Mateus Pasinato voltou ao onze no embate com o Penafiel, da 1.ª jornada da Fase 1 da Taça da Liga. Se tudo correr dentro do que está planeado, vai manter a titularidade nos jogos com o Estrela da Amadora, domingo, e Benfica, a 17 de Dezembro.Noutro âmbito, o médio Lawrence Ofori iniciou uma nova etapa do processo de recuperação da entorse no tornozelo direito que sofreu no encontro com o Tondela. Ofori já trabalha no relvado, mas ainda não será opção para a partida com o Estrela da Amadora.