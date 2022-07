Matheus Silva despede-se do Moreirense: «Agradeço a oportunidade de vestir esse manto»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Matheus Silva (@matheusb_02)

Depois de rescindir com o Moreirense, o lateral Matheus Silva recorreu às suas redes sociais para se despedir da formação de Moreira de Cónegos, clube que representou nas últimas duas épocas."Hoje venho aqui me despedir desse grande clube, o Moreirense, não da forma que eu queria, mas Deus sabe de todas as coisas. Quero agradecer a todos do clube, do pessoal da limpeza até à direção. Fiz muitos amigos aqui que vou levar para o resto da vida. Agradeço pela oportunidade de vestir esse manto", escreveu o jogador brasileiro.Aos 24 anos, o lateral deve agora rumar ao Loko Plovdiv, da Bulgária.