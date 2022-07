Matheus Silva rescinde com o Moreirense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa brasileiro Matheus Silva, que tinha estado presente nos dois primeiros dias da pré-época, rescindiu contrato com o Moreirense, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte do clube despromovido à Liga Sabseg.



O lateral direito, de 24 anos, fez 25 jogos em duas épocas em Moreira de Cónegos, onde chegou após um empréstimo do Bahia ao Farense (2019/20), que antecedeu passagens por Paysandu (2018), Desportiva Paraense (2016-2017), São Francisco e Águia (2017).

À entrada para o derradeiro ano de contrato, Matheus Silva ainda participou no duplo dia reservado a exames médicos e testes físicos, mas falhou na segunda-feira o primeiro treino da formação de Paulo Alves, devendo rumar aos búlgaros do Lokomotiv Plovdiv.

Com vínculos cessados saíram o guarda-redes Miguel Oliveira, os defesas Lazar Rosic, Steven Vitória e Paulinho, o médio Jefferson e os avançados Kevin Mirallas e Rafael Martins, ao passo que os defesas Rodrigo Conceição e Pablo Santos concluíram os seus períodos de empréstimo e regressaram a FC Porto e Sporting de Braga, respetivamente.

Os minhotos fecharam a edição 2021/22 da Liga Bwin no 16.º e antepenúltimo lugar, à frente de Tondela e Belenenses SAD, mas vacilaram no playoff com o Desportivo de Chaves, terceiro colocado da 2ª Liga, para falharem a 13.ª presença, e nona consecutiva, na elite.