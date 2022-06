Miguel Salema Garção e o castigo a Sá Pinto: «Nem queria acreditar quando li»

Miguel Salema Garção criticou o que considera uma "diferença gritante de critérios" no que toca à rapidez do castigo de 15 dias aplicado a Ricardo Sá Pinto, que assim falhará o playoff da permanência/subida à Liga Bwin entre Moreirense e Chaves. O antigo team manager do Sporting quando Sá Pinto era o técnico dos leões, em 2009, diz que este exemplo "mostra claramente a (des)organização do futebol português e das suas instâncias e a total falta de coerência"."Nem queria acreditar quando li. A rapidez do castigo, comparável com outras situações - e que situações, outros demoraram muito mais tempo a sair - nomeadamente nesta época desportiva, mostra claramente a (des)organização do futebol português e das suas instâncias e a total falta de coerência. Estou certo e seguro de que este castigo será mais um fator de motivação para os jogadores treinados por Sá Pinto. Não se trata de defender ou justificar atos. Trata-se, isso sim, da diferença gritante de critérios em situações similares ou de âmbito sujeito a castigo. Enfim! Como declaração de interesse deixo claro de que sou amigo do Ricardo Sá Pinto", afirmou Salema Garção nas suas redes sociais.