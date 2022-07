Mirallas oficializado no AEL Limassol

απ? τον Kevin Mirallas: «Καλησπ?ρα Λεμεσ?ς. Καλησπ?ρα στους φ?λους της ν?ας μου ομ?δας. Το ?νομα μου ε?ναι, Kevin Mirallas και ε?μαι ο ν?ος ποδοσφαιριστ?ς της ΑΕΛ Λεμεσο?. Δεν μπορ? να περιμ?νω να αγωνιστ? για εσ?ς. Τα λ?με σ?ντομα…» #aelfc pic.twitter.com/oisXOvkJ0T — AEL FC Official Account (@aelfc_offiicial) July 23, 2022

Um dos jogadores que deixou o Moreirense no final da época transata, Kevin Mirallas foi, este sábado, confirmado como reforço do AEL Limassol, do Chipre.Contratado no mercado de janeiro, o internacional belga, que apresentou vários problemas físicos durante a sua estadia no clube minhoto, fez apenas nove jogos pela formação de Moreira de Cónegos, assinando um golo.Com esta mudança, o antigo jogador do Everton, formação onde mais brilhou, assina pelo nono clube na carreira.