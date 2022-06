Mirallas reintegrado

Após dois dias de folga, o Moreirense inicia hoje a derradeira semana da época. Com a expectativa da integração em pleno de Mirallas, Sá Pinto deve voltar a contar com Paulinho para o lado direito da defesa.Frimpong, que saiu lesionado frente ao Estoril, será reavaliado à lesão no joelho direito, sendo certo que falha a partida com o Vizela.