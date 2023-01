Moreirense abre portas a menores de 18 anos para a receção ao Mafra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Moreirense colocou à venda, esta terça-feira, os bilhetes para o jogo com o Mafra, da 16.ª jornada da Liga Portugal 2, que se realiza na sexta-feira, pelas 18 horas.Os jovens até aos 18 anos terão entrada gratuita no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, mediante apresentação de Cartão de Cidadão à entrada da bancada central, pela porta 4. Os sócios com a quota 1 de 2023 também terão acesso gratuito às bancadas.Para o público em geral, os bilhetes custam 5 euros (bancada topo), 10 euros (bancada central) e 15 euros (bancada central).