Moreirense abre portas do estádio a adeptos com adereços do clube

O Moreirense decidiu abrir as portas do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para o jogo com o Benfica B, marcado para domingo, às 11 horas, aos adeptos que se façam acompanhar com um adereço identificativo do clube. Os jovens até aos 18 anos terão igualmente entrada gratuita, mediante apresentação de Cartão de Cidadão.Os adeptos interessados em beneficiar da campanha devem apresentar-se na porta 4 do estádio, que dá acesso à Bancada Central.Os bilhetes para o público em geral terão o custo de 5 euros (bancada topo), 10 euros (bancada central) e 15 euros (bancada cativa).Paulo Alves terá de promover mudanças em todos os sectores para a receção ao Benfica B, face às três ausências forçadas por castigo.Além de Gonçalo Franco, expulso em Faro, na última jornada, o treinador do Moreirense não pode contar com o lateral-direito David Bruno e com o ponta-de-lança André Luís, que somaram uma série de cinco amarelos.