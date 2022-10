Moreirense anuncia que jovens até aos 18 anos têm entrada gratuita no jogo com o Nacional

Os jovens até aos 18 anos têm entrada gratuita no encontro entre Moreirense e Nacional, da 8.ª jornada da Liga Sabseg. Com o objectivo de assegurar a presença de mais adeptos nas bancadas do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, os responsáveis do clube de Moreira de Cónegos vão franquear a entrada aos jovens até aos 18 anos, que terão acesso ao recinto pela porta 4.Os sócios do Moreirense terão entrada gratuita, desde que já tenham a quota 9, referente ao mês de setembro, enquanto os restantes adeptos podem adquirir bilhetes a cinco (bancada topo), 10 (bancada central) e 15 euros (bancada cativa).