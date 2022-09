Moreirense anuncia Sérgio Dutra para a baliza

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Moreirense anunciou a contratação de Sérgio Dutra, guarda-redes de 20 anos que pertencia há vários anos aos quadros do V. Guimarães. O internacional jovem por Portugal assina por duas temporadas com o clube treinado por Paulo Alves.Na temporada passada, Sérgio Dutra fez apenas três jogos na equipa sub-23 do Vitória. Agora abraça novo projeto na equipa de Moreira de Cónegos, atual líder da Liga Sabseg.