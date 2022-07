Moreirense arranca pré-temporada com plantel em construção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com um plantel ainda em construção, o Moreirense iniciou esta sexta-feira, sob a batuta de Sérgio Vieira, a pré-temporada. Os dois primeiros dias são dedicados em exclusivo aos exames médicos, pelo que o trabalho no relvado está reservado para segunda-feira.Os defesas Luís Rocha (ex-Chaves) e Alhassane Sylla (ex-Rio Ave) e o médio Pedro Aparício (ex-Mafra) apresentaram-se em Moreira de Cónegos pela primeira vez, para se juntarem a um grupo que ainda contará com vários reforços, entre os quais o extremo Madson (ex-Estrela da Amadora), que em breve será oficializado.Da época passada transitam os guarda-redes Mateus Pasinato e Kewin, os defesas Matheus Silva, Artur Jorge, Pedro Amador e Frimpong, os médios Fábio Pacheco, Ibrahima Camará, Sori Mané, Jambor, Rúben Ismael e Gonçalo Franco e ainda os avançados Galego, Walterson, Derik Lacerda, Yan Matheus e André Luís.