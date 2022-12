O Moreirense venceu o Canelas 2010, por 2-0, num jogo de preparação que se realizou na manhã desta sexta-feira, em Moreira de Cónegos.O extremo Walterson e o ponta-de-lança André Luís apontaram os golos da equipa comandada por Paulo Alves no teste diante de um adversário que disputa a Liga 3.O plantel do Moreirense vai folgar no fim-de-semana e na segunda-feira inicia a preparação do decisivo encontro com o Benfica, da 3.ª jornada da Allianz Cupmarcado para o dia 17.