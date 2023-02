Moreirense bate Fafe em particular

O Moreirense venceu o Fafe, por 3-2, num jogo particular que teve lugar nos relvados da Vila Desportiva, na manhã desta terça-feira.No arranque da preparação da partida com o B SAD, que se realiza no domingo, Paulo Alves testou a sua equipa frente a um adversário que disputa a Liga 3. Ao intervalo, o Moreirense vencia por 1-0, com um golo marcado por Hugo Gomes, na conversão de um penálti. No arranque da segunda parte, os cónegos ampliaram a vantagem, com golos dos avançados Kodisang e Platiny.O Fafe ainda foi a tempo de encurtar a desvantagem, com os golos apontados por Guilherme Ferreira, de penálti, e Nuca, dois defesas-centrais.