Moreirense contrata dois jovens da Gâmbia para os sub-19

O Moreirense contratou os jovens avançados Matar Manga e Ebrima Ndow, naturais da Gâmbia. Os dois jogadores, de 19 e 18 anos, respectivamente, já se encontram em Moreira de Cónegos. Numa primeira instância, até ao final da época em curso, irão trabalhar integrados na equipa sub-19, que disputa os campeonatos distritais da Associação de Futebol de Braga, sendo que Ndow já foi utilizado e até marcou no jogo mais recente.Matar Manga e Ebrima Ndow assinaram contratos válidos por três épocas e meia, numa perspectiva de aposta de futuro. Os jovens avançados foram referenciados pelo departamento de scouting do clube, que num passado recente apostou no mercado africano.Matar Manga e Ebrima Ndow representavam a Rainbow Football Academy, da Gâmbia. Destacaram-se em vários torneios, chamando a atenção de olheiros europeus. O Moreirense decidiu avançar, no imediato, para a contratação de ambos, face ao interesse revelado por outros clubes.