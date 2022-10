Moreirense dá 'borla' a adeptos com menos de 18 anos

Os jovens até aos 18 anos terão entrada gratuita nas bancadas do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para assistir ao encontro entre Moreirense e Farense, da 10.ª jornada da Liga Portugal 2 (domingo, 15H30).Trata-se de uma campanha promovida pelo clube de Moreira de Cónegos com o objetivo de garantir uma maior moldura humana no embate com o 2.º classificado do campeonato. Os menores de idade terão apenas de apresentar o Cartão de Cidadão à entrada da Bancada Central, pela porta 4.Os associados do Moreirense com a quota nº10, ou posterior, terão acesso gratuito à partida.Os bilhetes para os restantes adeptos custam 5 euros (bancada topo), 10 euros (bancada central) e 15 euros (bancada cativa).