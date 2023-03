Moreirense derrotado pelo Fafe em jogo-treino

O Moreirense realizou esta terça-feira um jogo-treino, em Moreira de Cónegos, diante do Fafe, que terminou com uma derrota por 1-2.Os fafenses chegaram a estar a vencer por 0-2, com Pedro Matos e Marcelo Santos a assinarem os golos dos visitantes. O melhor que o líder da Liga Sabseg conseguiu fazer foi reduzir para 1-2, através da cobrança de um livre direto, por intermédio do avançado brasileiro André Luís.Os comandados de Paulo Sousa continuam assim a preparação para o jogo deste sábado na Madeira, com o Nacional, agendado para as 15h30.