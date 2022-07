Moreirense empata com V. Guimarães B no último teste da pré-época

O Moreirense encerrou os testes de pré-época com um triunfo sobre um empate com o V. Guimarães B, por 2-2, numa partida que teve lugar este sábado de manhã.Jason Bahamboula abriu o marcador para os vitorianos e o Moreirense deu a volta ao marcador com golos de Ibrahima Camará e André Luís. Bamboula viria a bisar, fechando assim o resultado final.A tratar da saída de Moreira de Cónegos, Yan Matheus falhou o terceiro jogo consecutivo de pré-temporada.O treinador do Moreirense também ainda não contou com os reforços Rafael Santos, ainda sem ritmo competitivo, e João Camacho. Por seu turno, o reforço Madson sofreu uma lesão muscular e não será opção para os primeiros jogos oficiais da época.