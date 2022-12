Moreirense empresta Luiz Henrique ao Brusque FC

O Moreirense cedeu o médio Luiz Henrique ao Brusque FC, do Brasil. O jogador, de 25 anos, esteve emprestado ao CSA e ao Náutico, igualmente do Brasil, nos últimos dois anos, após uma cedência à Oliveirense.O acordo selado entre o Moreirense e o Brusque FC, de Santa Catarina, é válido até novembro de 2023. Depois de ter disputado a série B do Campeonato Brasileiro pelo CSA, que acabou despromovido, Luiz Henrique vai agora atuar na Série C, uma vez que o Brusque FC também desceu de divisão no final da temporada 2022, logo atrás do CSA.Contratado pelo Moreirense em 2019, Luiz Henrique, agora com 25 anos, cumpriu apenas quatro jogos pelo clube liderada por Vítor Magalhães. Tem contrato com o clube de Moreira de Cónegos até Junho de 2024, pelo que continuará vinculado aos vimaranenses depois de terminar a cedência ao Brusque FC.