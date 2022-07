Moreirense enfrenta Torreense primeiro teste da pré-época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Moreirense arranca este sábado com os jogos de preparação da época 2022/23, frente ao Torreense, recém-promovido à Liga Sabseg. A partida terá lugar em Moreira de Cónegos, pelas 10 horas.O grupo de trabalho dos cónegos, que para já conta com apenas 19 jogadores, arranca o estágio de pré-temporada na segunda-feira, concentrando-se em Ofir, onde tem agendados mais dois jogos de preparação, na quarta-feira de dia 13. Da parte da manhã, os comandados de Paulo Alves defrontam o Paços de Ferreira. Pela tarde, o grupo vai a Guimarães pôr-se à prova com o Vitória.