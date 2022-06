Moreirense falha acordo com Sérgio Vieira e ataca novo alvo

O sucessor de Ricardo Sá Pinto no banco do Moreirense não será Sérgio Vieira. De acordo com as informações apuradas, o acordo que esteve alinhavado entre as duas partes não será concretizado. Na origem do volte face de um processo que esteve praticamente fechado, estarão divergências na planificação do projeto para a temporada 2022/2023.A Administração da SAD do Moreirense está a desenvolver contactos no sentido de fechar o acordo com uma nova equipa técnica nos próximos dias. Segundo foi possível apurar, este processo está em vias de ser concluído uma vez que o processo negocial com aquele que deverá mesmo ser o novo treinador do Moreirense está praticamente concluído.