Adeptos mobilizam-se para acompanhar Moreirense na deslocação à Amadora

Os adeptos do Moreirense estão a mobilizar-se para a deslocação à Amadora, onde no sábado o clube de Moreira de Cónegos pode garantir, não só a subida, como também o título de campeão da Liga SABSEG, necessitando para tal de vencer o E. Amadora.O bilhete e a viagem de autocarro estão a ser comercializados num pack único com o preço de 10 euros, que pode ser adquirido junto dos responsáveis da claque Green Devils. A saída do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas está agendada para as 13 horas de sábado. O jogo disputa-se às 18 horas, na Amadora.Recorde-se que o Moreirense garante a subida e o título de vencer o Estrela da Amadora. Pode igualmente assegurar o regresso à Liga mesmo que perca o jogo, mas para isso depende do que irá fazer o Farense, no dia seguinte, frente ao FC Porto B.