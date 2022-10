Moreirense histórico após triunfo na Feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A vitória em Santa Maria da Feira permitiu ao Moreirense chegar aos 25 pontos na Liga Portugal 2 ao fim de apenas nove jornadas, registo nunca antes alcançado por qualquer outro clube na competição.Os três pontos somados no embate com o Feirense, após o triunfo por 2-1, conduziram a formação comandada por Paulo Alves a números históricos, suplantando a anterior melhor registo, que pertencia ao Portimonense e Santa Clara, que à 9.ª jornada da temporada 2016/2017 dividiam a liderança com 23 pontos.Nos nove jogos já disputados na Liga Portugal 2, o Moreirense soma oito triunfos e apenas um empate. O clube de Moreira de Cónegos apenas cedeu pontos na visita a Penafiel (empate a um golo na 7.ª jornada), tendo vencido os jogos frente ao Vilafranquense, Académico de Viseu, Torreense, B SAD, Oliveirense, Trofense, Nacional e Feirense.