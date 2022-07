Moreirense iniciou trabalhos com três reforços mas sem Matheus Silva

O Moreirense iniciou esta segunda-feira os trabalhos no relvado. Com um grupo formado apenas por 19 jogadores, Paulo Alves espera por mais caras novas até ao arranque do estágio, em Ofir a 11 de julho.O lateral-direito Matheus Silva está de saída de Moreira de Cónegos. Depois de ter realizado os exames médicos, o defesa já não se apresentou com o restante grupo, onde pontuam três reforços: os defesas Luís Rocha (ex-Chaves) e Alhassane Sylla (ex-Rio Ave) e o médio Pedro Aparício (ex-Mafra).O plantel do Moreirense é, atualmente, formado por 19 jogadores:Pasinato e Kewin;: Artur Jorge, Pedro Amador, Frimpong, Luís Rocha (ex-Chaves) e Alhassane Sylla (ex-Rio Ave): Fábio Pacheco, Ibrahima Camará, Sori Mané, Jambor, Rúben Ismael, Gonçalo Franco e Pedro Aparício (ex-Mafra);Galego, Walterson, Derik Lacerda, Yan Matheus e André Luís.