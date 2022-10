Moreirense multado por vender bebidas alcoólicas no bar do estádio

O Moreirense foi multado em 465 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, por "venda e consumo de bebidas alcoólicas" no interior do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas durante o encontro com o Farense.De acordo com o mapa de castigos esta terça-feira divulgado, a deteção daquela prática proibida aconteceu no "decorrer do policiamento", no Bar da bancada poente central. "Foi instaurado auto de contraordenação, bem como a apreensão das respetivas bebidas", pode ler-se no mesmo comunicado.Refira-se que esta infração será também alvo da análise futura da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.