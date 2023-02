Moreirense não recebeu indicações para devolver Lucas Freitas ao Palmeiras

O central Lucas Freitas vai continuar no plantel do Moreirense até ao final da época em curso, apesar das informações que apontam para um pedido do Palmeiras para a cessação da cedência, válida até ao final da presente temporada.De acordo com informações que chegam do Brasil, o Palmeiras terá solicitado o regresso antecipado de Lucas Freitas ao seu país natal, onde terá clubes interessados na sua contratação. Contudo, o Moreirense pretende manter o defesa no plantel, e, até agora, ainda não recebeu qualquer informação por parte do emblema de São Paulo.Lucas Freitas é o defesa-central menos utilizado por Paulo Alves, com presença em apenas cinco jogos, mas isso não significa que seja dispensável. Até porque o Moreirense conta apenas com quatro centrais no plantel e não pretende abdicar de qualquer jogador depois do fecho do mercado.