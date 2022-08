Moreirense no mercado por dupla de guarda-redes e de avançados

Na reconstrução do plantel, o Moreirense ainda tem de contratar pelo menos mais dois avançados e, tudo indica, mais dois guarda-redes. Kewin Silva tem lugar garantido no grupo, mas Mateus Pasinato ainda pode sair. Os cónegos esperam por propostas financeiramente tentadoras por um jogador que tem um vencimento elevado. O guarda-redes pretende igualmente deixar Moreira de Cónegos, uma vez que corre o risco de ser suplente na Liga 2.De acordo com o que foi possível apurar, o Moreirense pretendia renovar o contrato de Miguel Oliveira. O vimaranense continuava nos planos do clube, mas apenas no contexto de se verificar a saída de um dos guarda-redes que integra atualmente o plantel. Um cenário que até agradava a Miguel Oliveira, que, no entanto, vai rumar ao Chipre. Na primeira experiência fora de Portugal, o guarda-redes vai assinar um contrato de duas épocas com o AEL Limassol, onde vai reencontrar o belga Kevin Mirallas.