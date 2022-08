O Moreirense oficializou esta quinta-feira o acordo para a contratação de Alanzinho. O médio já foi integrado no plantel de Paulo Alves na terça-feira, depois de já ter assistido ao encontro com o Vilafranquense, em Moreira de Cónegos, no domingo.

Alan de Souza Guimarães, de 22 anos, foi cedido pelo Palmeiras por uma época, com opção de compra. O médio jogava no Sport, do Recife, por empréstimo do emblema de São Paulo.

Internacional pelas seleções mais jovens do Brasil, Alanzinho terá a primeira experiência fora do seu país, depois das cedências ao Guarani, Operário Ferroviário e Sport.