Moreirense oficializa acordo com Hugo Gomes

O Moreirense oficializou, na tarde desta quarta-feira, o acordo com o Rio Ave para a cedência de Hugo Gomes. O defesa-central, que conta com três subidas à Liga no currículo, vai jogar em Moreira de Cónegos uma época, por empréstimo dos vilacondenses.

Hugo Gomes tinha apenas mais um ano de contrato com o Rio Ave, mas acertou a renovação do vínculo antes de se mudar para o Moreirense.

Esta quarta-feira, o defesa-central já foi utilizado no jogo com o Felgueiras (2-1) que serviu de derradeiro teste para a receção ao Vilafranquense, programada para domingo.

Hugo Gomes é o terceiro central contratado pelo Moreirense, depois de Luís Rocha (ex-Chaves) e Rafael Santos (ex-Flamengo). O clube ainda vai contratar mais um jogador para o eixo da defesa, depois das saídas de Steven Vitória, Artur Jorge, Lazar Rosic e Pablo Santos.