Moreirense oficializa contratação de Rafael Santos

O Moreirense oficializou, esta manhã, o acordo com o defesa-central Rafael Santos. O ex-jogador do Flamengo assinou um contrato válido por três temporadas, com mais uma de opção.Rafael Santos já está integrado no plantel de Paulo Alves. O central, de 24 anos, encontra-se em Portugal desde o passado domingo.Rafael Santos é o segundo reforço para o eixo da defesa, depois da contratação de Luís Rocha, antigo capitão do Chaves.