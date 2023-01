Moreirense oficializa Ricardo Silva

O Moreirense oficializou, esta noite, o acordo com o guarda-redes Ricardo Silva. O substituto de Mateus Pasinato assinou um contrato válido por meio ano, ou seja, até ao final da época em curso.Depois de já ter marcado presença em Moreira de Cónegos esta segunda-feira para oficializar o acordo alcançado na semana passada, Ricardo Silva junta-se ao plantel de Paulo Alves esta terça-feira, pelo que já será opção para o encontro com o Académico de Viseu, da 19.ª jornada, que se realiza no sábado, em Moreira de Cónegos.Contratado pelo Santa Clara no Verão de 2022, depois de ter terminado a ligação de 11 anos ao FC Porto, Ricardo Silva não chegou a estrear-se pelos açorianos. Nas últimas quatro épocas, o guarda-redes, de 23 anos, cumpriu 81 jogos na equipa B do FC Porto.