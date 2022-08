Moreirense oficializa Víctor García

Confirmando as informações adiantadas porna passada quarta-feira, o Moreirense oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Víctor García. O lateral-direito, de 28 anos, assinou um contrato válido por uma temporada.Internacional pela Venezuela, o defesa conta com uma larga experiência no futebol português, somando passagens pelo FC Porto, V. Guimarães, Nacional e FC Famalicão. No seu currículo, Víctor García conta com a conquista do título da 2ª Liga, em 2015/2016, ao serviço do FC Porto B, e uma subida à 1ª Liga ao serviço do FC Famalicão, em 2018/2019.Nas últimas duas épocas, o lateral representou o Alcorcón, de Espanha, tendo participado em 20 partidas na temporada transata e contabilizado três assistências.