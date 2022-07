Moreirense permite reviravolta e perde com o Sp. Braga B

O Sp. Braga B, da Liga 3, venceu o Moreirense, da 2.ª Liga, por 4-2, em jogo realizado no Complexo Desportivo de Fão.Ao intervalo, os cónegos venciam por 1-0, com golo de Walterson. No segundo tempo, Costinha e Yan Said, por três vezes (um de penálti), apontaram os golos arsenalistas. Na última jogada do encontro, Derik Lacerda reduziu a diferença no marcador, ao fazer o 4-2 final, na conversão de um penálti.