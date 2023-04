Moreirense pode garantir regresso à 1.ª Liga já na próxima jornada

O Moreirense empatou, na tarde deste domingo, diante do FC Porto B, sem golos. A primeira consequência deste nulo é que garante, na pior das hipóteses, o lugar de playoff para a equipa de Moreira de Cónegos. Mas a subida direta à 1.ª Liga pode ser já consumada na próxima jornada.Os minhotos vão receber o Tondela ao início da tarde de sábado, às 14 horas, sendo que para selar matematicamente o regresso ao escalão maior será necessário que a equipa de Paulo Alves vença os beirões e que, sábado de manhã (11 horas), o Farense saia derrotado do jogo em casa do Feirense. Aí ficarão 13 pontos a separar o Moreirense dos algarvios e 12 pontos por disputar. Refira-se que o emblema de Faro tem vantagem no confronto direto com os cónegos, pelo critério do saldo de golos nos duelos entre si.Para já, garantido está pelo menos a presença no playoff de acesso à 1.ª Liga. Os cónegos têm 15 pontos de vantagem sobre o Ac. Viseu, quando faltam disputar 15, mas gozam de vantagem no confronto direto com os viriatos.