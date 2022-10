Moreirense protege adeptos do Farense da chuva

A chuva forte que se fez sentir na tarde deste domingo levou a Direção do Moreirense a decidir colocar os adeptos afectos à claque do Farense na bancada cativa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Os bilhetes dos algarvios destinavam-se à bancada topo, a única que não tem cobertura, mas o clube de Moreira de Cónegos decidiu ceder-lhes entrada para a bancada cativa, onde se puderam proteger melhor da intempérie que assolou a vila do concelho de Guimarães.Recorde-se que na terça-feira, os adeptos do Moreirense que se deslocaram a Santa Maria da Feira beneficiaram de um gesto semelhante por parte dos responsáveis do Feirense, numa noite em que também se registou um dia chuvoso.